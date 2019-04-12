Экономика

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеровВедомости 13:03

«Газпром» освободил Кирилла Селезнева от должностей гендиректора «Газпром Межрегионгаза» и начальника департамента 314 (маркетинг, переработка газа и жидких углеводородов – «Ведомости») в связи с окончанием контракта, говорится в сообщении компании.
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Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

РБК13:05

Сергей Густов назначен гендиректором «Газпром межрегионгаза»

Народные новости10:53

Глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев ушел из компании. Вместо него — Сергей Густов

Фонтанка.Ру11:39

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАСС11:20

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» возглавит проект по переработке СПГ в Усть-Луге

Коммерсантъ11:16

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ru10:59

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

Ведомости13:03
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Политика

НСК «Олимпийский»: Зеленский и Порошенко встретятся на стадионе 19 апреля

Напомним, что накануне, 11 апреля, в эфире телеканала «1+1» Зеленский еще раз подтвердил свое намерение дебатировать с Петром Порошенко 19 апреля на «Олимпийском» и пригласил действующего президента встретиться на стадионе.
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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

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Политика

СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины

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Спорт

Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой

Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
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Политика

Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей

Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
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Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

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Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Экономика

Песков заработал в 17 раз меньше Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей. Декларация опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
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Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Обновлено в 08:59
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Гаджеты

Новый ноутбук Acer TravelMate P6 работает до 20 часов без подзарядки

Обновлено в 05:17
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Хоккей

Наместников не приедет в сборную России из-за травмы

Хоккеист не приедет в расположение национальной команды из-за травмы нижней части.
Обновлено в 09:50
Политика

Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации

10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
Наука

Физики впервые в истории точно измерили энергию пустоты

Физики Швейцарской высшей технической школы Цюриха смогли впервые точно измерить энергию пустоты.
Обновлено в 12:35
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
Культура

Худрук Александринки Валерий Фокин выходит из секретариата СТД

По мнению Фокина, руководство СТД скомпрометировало не идею объединения двух старейших театров, а в первую очередь себя, в связи с чем он вынужден выйти из Секретариата СТД.
Обновлено в 11:02
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Музыка

«Би-2» выпустит новый альбом с симфоническим оркестром

Рок-группа «Би-2» выпускает новый альбом, участие в котором принял симфонический оркестр. С россиянами сыграют чешские музыканты.
Обновлено в 11:07
Космос

Попавшей на фото черной дыре дали имя

Обновлено в 09:41
Общество

Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться

Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Политика

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Британии

В Великобритании спецслужбы арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 06:03
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