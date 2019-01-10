Происшествия
Тушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияИнтерфакс10:10
Как сообщалось, выброс смеси воды и грунта на Волоколамское шоссе в районе Тушинского тоннеля начался около 11:00 после того, как дала протечку стенка канала имени Москвы.
Интерфакс10:10
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Мы полагаем, что через шесть часов полностью работы будут все завершены. Сразу сбрасывать воду нельзя, делается все это по специальной схеме сброса воды. Потом еще часа два-три понадобится на то, чтобы все зачистить, выносы грунта все убрать.
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Происшествия
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