Транспорт

Из партнерства, курирующего проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург, «пропадают» учредителиZnak.com 27 марта в 09:03

В пресс-службе ХП УСМ уверяют, что минимущества остается в числе учредителей, а возможные изменения связаны с вхождением в состав ХП нового партнёра.
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Из партнерства, курирующего проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург, «пропадают» учредители

Znak.com27 марта в 09:03
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