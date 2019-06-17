Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИГазета.Ru 07:54

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что уходят главы почти всех управлений, а также рядовые сотрудники. Причина такого решения не сообщается.
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В МВД прокомментировали информацию о массовых отставках в управлении генерала, уволенного из-за дела Голунова

БИЗНЕС Online10:35

В полиции опровергли данные о массовом увольнении из УВД, которое задерживало Голунова

RT на русском10:31

Полиция объяснила данные о массовом увольнении из задержавшего Голунова УВД

Газета.Ru10:33

МВД опровергло слухи об увольнениях из УВД, которое задерживало Голунова

РИА Новости10:27

В ГУВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

Интерфакс10:22

Столичная полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по ЗАО

Агентство Москва10:30

Московские полицейские массово захотели уволиться

Lenta.ru09:02
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Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика

Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими

Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Общество

Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму

Обновлено в 08:14
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград

Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Экономика

Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд

Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Экономика

Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке

"Интеррос" получил в новой компании 70%, структуры Бачина - 30%, Бачин возглавил ее совет директоров.
Обновлено в 08:55
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Футбол

Митришев и Кадыров обменялись номерами на новый сезон РПЛ

Форвард Магомед Митришев взял себе седьмой номер, нападающий Абубакар Кадыров будет выступать под номером 95, а хавбек Лечи Садулаев будет заявлен под 22-м номером.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Певица Алсу получила право на повышенную пенсию

Обновлено в 09:48
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

Поставки смартфонов Huawei в 2019 году могут упасть на 60 млн единиц

Собственные расчеты Huawei показывают, что в 2019 году за пределами Китая будет отгружено на 40–60 миллионов смартфонов меньше.
Обновлено в 05:42
Политика

Трамп пояснил данные об активных кибератаках США на Россию

Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 15 июня в 22:07
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

МИД Латвии высказался об идее сноса памятника освободителям в Риге

В МИД Латвии прокомментировали идею сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.
Обновлено в 10:02
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол

Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
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Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
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Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

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Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
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Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

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