Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИГазета.Ru 07:54
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что уходят главы почти всех управлений, а также рядовые сотрудники. Причина такого решения не сообщается.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика
Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими
Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград
Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Экономика
Структуры Потанина и Бачина вложат 15 млрд рублей в туризм на Камчатке
"Интеррос" получил в новой компании 70%, структуры Бачина - 30%, Бачин возглавил ее совет директоров.
Обновлено в 08:55
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Футбол
Митришев и Кадыров обменялись номерами на новый сезон РПЛ
Форвард Магомед Митришев взял себе седьмой номер, нападающий Абубакар Кадыров будет выступать под номером 95, а хавбек Лечи Садулаев будет заявлен под 22-м номером.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Певица Алсу получила право на повышенную пенсию
Обновлено в 09:48
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Гаджеты
Поставки смартфонов Huawei в 2019 году могут упасть на 60 млн единиц
Собственные расчеты Huawei показывают, что в 2019 году за пределами Китая будет отгружено на 40–60 миллионов смартфонов меньше.
Обновлено в 05:42
Политика
Трамп пояснил данные об активных кибератаках США на Россию
Утверждения газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали предпринимать более активные попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергосистему России, не соответствуют действительности, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено 15 июня в 22:07
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
МИД Латвии высказался об идее сноса памятника освободителям в Риге
В МИД Латвии прокомментировали идею сноса памятника советским воинам-освободителям в Риге.
Обновлено в 10:02
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Футбол
Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб
Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
Обновлено в 01:54
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено в 10:32
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Обновлено в 07:35