В Крыму в Евпаторийскую городскую больницу с признаками острого пищевого отравления госпитализированы 54 человека. В их числе 49 детей, а также вожатые и воспитатели детского оздоровительного лагеря "Лучистый" поселка Заозерное. Об этом "РГ" сообщили в минздраве РК.

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

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