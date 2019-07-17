Происшествия
Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человекаРоссийская газета 02:14
В Крыму в Евпаторийскую городскую больницу с признаками острого пищевого отравления госпитализированы 54 человека. В их числе 49 детей, а также вожатые и воспитатели детского оздоровительного лагеря "Лучистый" поселка Заозерное. Об этом "РГ" сообщили в минздраве РК.
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Массовое отравление в детском лагере в Евпатории: госпитализированы 54 человека
РИА Новости Крым01:43
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Как сообщает источник, первый телевизор, который выпустит Huawei, как раз будет использовать Hongmeng OS.
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