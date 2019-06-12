Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его котРБК 09:10

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин. Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты.
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Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

Говорит Москва10:31

Бари Алибасов: «Если я при смерти, пускай все об этом знают!»

Комсомольская правда11:30

Кот Бари Алибасова пропал во время пресс-конференции для журналистов в квартире продюсера

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Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота

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Агентство Москва06:30

Алибасову боятся сказать о пропаже любимого кота: Для него это удар!

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Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

Газета.Ru11:48
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Здоровье

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В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.
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«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
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Авто

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В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак

Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
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Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
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На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
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Идея состоит в том, чтобы заменить Android на российскую версию финской ОС Sailfish под названием «Аврора».
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Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

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В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
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Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

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Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
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Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
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США расширили санкции в отношении Ирана

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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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