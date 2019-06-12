Из квартиры Бари Алибасова пропал его котРБК 09:10

По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты. Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб.

с чего всё началось

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин. Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты.

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

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