Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его котРБК 09:10
У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин. Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты.
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с чего всё началось
По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты. Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб.Говорит Москва10:31
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