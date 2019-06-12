Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его котРБК 09:10

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин. Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты.
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с чего всё началось

Алибасову пока не сообщили о пропаже кота

По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты. Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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