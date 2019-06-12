Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его котРБК 09:10
У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча. Об этом «РИА Новости» сообщил его представитель Вадим Горжанкин. Горжанкин предполагает, что кот выбежал из квартиры, когда туда приезжали журналисты.
Читать в источнике
Оценить360
с чего всё началось
По словам PR-директора продюсера Вадима Горжанкина, кот мог испугаться журналистов и выбежать из квартиры, так как все двери были открыты. Бари Алибасов попал в реанимацию с ожогами из-за случайно выпитого средства для очистки труб.Говорит Москва10:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Лена Ленина: Готова спорить на миллион, что кот Бари Алибасова никуда не сбегал
Комсомольская правда16:15
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Космос
Открытие ученых резко сузило область поиска сложной внеземной жизни
Обновлено вчера в 07:04
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Происшествия
После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено в 07:35
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Гаджеты
Foxconn может перенести производство iPhone из Китая при необходимости
Если экономическое противостояние, наблюдаемое между Пекином и Вашингтоном, будет угрожать продажам iPhone, то Foxconn может вынести производство за пределы Китая.
Обновлено в 02:49
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
В столичном ГУ МВД сообщили, что в ходе не согласованной мэрией акции в центре Москвы задержано более 200 человек.
Обновлено в 06:09
Теннис
Медведев вылетел с турнира в Штутгарте во втором круге
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Штутгарте. Третий сеяный россиянин в матче второго круга проиграл французу Люке Пую.
Обновлено в 15:16
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Политика
Дуда рассказал об отношениях России и Польши
Польский президент Анджей Дуда во время встречи с лидером США Дональдом Трампом рассказал об отношениях России и Польши, отметив, что хотел бы дружбы между двумя странами, при этом американский коллега поддержал развитие отношений Варшавы с Москвой.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Экономика
Дмитрий Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе
Премьер Дмитрий Медведев считает, что в будущем общество может отказаться от пятидневки в пользу четырехдневной рабочей недели.
Обновлено вчера в 07:30
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Здоровье
Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено в 05:27
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Интернет
Историю всех популярных соцсетей показали в одном видео
Авторы видео хотели показать, что когда-то соцсети не были столь распространённым и значимым каналом коммуникации.
Обновлено в 14:07
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Футбол
Аргентинцы в финале Мемориала Гранаткина ждут россиян
Если Александр Кержаков в роли тренера дебютировал на Мемориале Гранаткина, то Анвер Конеев уже имеет опыт участия в турнире.
Обновлено в 07:41
Футбол
Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.
Обновлено в 01:12
Музыка
Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок
Обновлено в 08:05
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07