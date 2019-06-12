Общество
Из квартиры Алибасова пропал котREGNUM 09:30
Из квартиры продюсера Бари Алибасова, который в настоящее время находится в больнице в Москве, убежал кот. Об этом сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего.
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с чего всё началось
Из квартиры находящегося в больнице продюсера Бари Алибасова убежал его кот Чуча, об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил PR-директор Б.Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин со ссылкой на Бари Алибасова-младшего.Агентство Москва06:30
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Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером
В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53
Единоборства
Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником
Обновлено в 06:49
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Политика
Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения
Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Политика
Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Общество
Владимир Путин вручил госпремии за достижения в сфере культуры и науки
В День России в Кремле прошло чествование лауреатов Государственной премии РФ "за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности".
Обновлено в 08:19
Политика
Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии
Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.
Обновлено в 09:06
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross в России
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Происшествия
«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек
Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон 7 сентября
Представители UFC официально анонсировали проведение боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского титула в этой же весовой категории Дастином Порье.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Врачи советуют не злоупотреблять витамином D. Канадские ученые назвали витамин, чрезмерный прием которого способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 00:35
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Политика
Волгоградские единороссы выдвинули Бочарова кандидатом в губернаторы
В ходе тайного голосования партийцы выдвинули действующего главу региона Андрея Бочарова кандидатом в губернаторы.
Обновлено в 09:22
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Попытка еще одного переворота в Судане провалилась
В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50