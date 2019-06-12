Из квартиры Алибасова пропал котREGNUM 09:30

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с чего всё началось

Из квартиры продюсера Бари Алибасова, который в настоящее время находится в больнице в Москве, убежал кот. Об этом сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин со ссылкой на Алибасова-младшего.

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