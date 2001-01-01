Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядинуИзвестия вчера в 17:02
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса. Мошенническая схема Фасена работала как минимум в 12 странах Европы. Среди покупателей — множество брендов первой величины.
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Мошенник из Нидерландов несколько лет кормил Европу кониной, выдавая ее за говядину
Экономика сегодня02:15
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Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
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В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
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