Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса. Мошенническая схема Фасена работала как минимум в 12 странах Европы. Среди покупателей — множество брендов первой величины.

Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину

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