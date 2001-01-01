Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядинуИзвестия вчера в 17:02
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса. Мошенническая схема Фасена работала как минимум в 12 странах Европы. Среди покупателей — множество брендов первой величины.
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Политика
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено 09 августа в 07:17
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба стал автором первого гола в матче пятого тура РПЛ против московского "Динамо".
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Высший уровень пожарной опасности объявлен в Греции
Обновлено вчера в 01:44
Шоу-бизнес
Юрий Дудь, Настя Ивлеева и Wylsacom зарабатывают на YouTube столько же, сколько звезды отечественной эстрады
Известные блогеры зарабатывают практически столько же, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса.
Обновлено в 00:15
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено 09 августа в 10:55
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове
Советник главы минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из отправленных ему писем жителей полуострова.
Обновлено вчера в 14:38
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали широкой публике
Под Рязанью над полигоном Дубровичи пролетели истребители МиГ-31К с гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», россияне впервые смогли увидеть новейшую отечественную разработку.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено вчера в 08:44
Волейбол
Дмитрий Волков: «Думали, что матч с Кубой будет легче»
Доигровщик сборной России Дмитрий Волков подвел итог победного матча над сборной Кубы в олимпийской квалификации.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Полиция и ОМОН задержали на акциях за честные выборы 341 человека
Обновлено вчера в 18:40
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено 09 августа в 03:11
Происшествия
После нападения на сотрудников Росгвардии в Тюмени возбуждено дело
В Су СКР по Тюменской области возбудили уголовное дело по факту нападения 49-летнего жителя Тюмени на сотрудников Росгвардии.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
«Чикаго Файр» обыграл «Монреаль». Швайнштайгер и Санья забили по голу
Немецкий полузащитник хозяев Бастиан Швайнштайгер забил победный гол, а также голевой передачей.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено вчера в 09:47
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11