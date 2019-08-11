Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядинуИзвестия вчера в 17:02
В испанской провинции Аликанте арестован гражданин Нидерландов Йоханнес Фасен. Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса. Мошенническая схема Фасена работала как минимум в 12 странах Европы.
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Мошенник из Нидерландов несколько лет кормил Европу кониной, выдавая ее за говядину
Экономика сегодня02:15
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Mirror: «Бавария» отказалась от трансфера Сане
«Бавария» решила не покупать вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане, сообщает The Mirror.
Обновлено в 04:19
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Авто
Составлен топ-10 наиболее популярных люксовых авто в России
Лидером по продажам в России среди люксовых моделей остаётся Mercedes-Benz Maybach S-Сlass.
Обновлено в 00:55
Политика
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Обновлено в 04:55
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Путин поздравил работников «Шереметьево» с юбилеем
Обновлено в 04:53
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Авто
Сколько можно ездить, если горит датчик «Проверьте масло» в авто?
Фото: www.drive2.ru Даже если вы ухаживаете за своим автомобилем и регулярно проходите ТО, уровень масла постепенно снижается и через 5 — 7 тысяч км после обращения в автомастерсткую на панели приборов может загореться лампочка в виде масленки.
Обновлено вчера в 07:12
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Бывшего гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог
Тбилисский городской суд отпустил под залог в размере 40 тыс. лари бывшего генерального директора грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию.
Обновлено вчера в 22:13
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Кино
В США из-за инцидентов со стрельбой отменили выход фильма «Охота»
В своем аккаунте в Twitter киностудия Universal Pictures заявила о том, что после глубокий раздумий было решено отменить планы по релизу фильма «Охота».
Обновлено в 03:31
Происшествия
Полиция арестовала двух человек у дома Озила
По информации английской прессы, полиция задержала двух человек, находившихся около дома полузащитника "Арсенала" Месута Озила.
Обновлено в 01:31
Футбол
Ротенберг: была мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»
Обновлено в 02:17