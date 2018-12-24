Экономика

Из федеральной программы «Юг России» похитили 2 млрд рублейПервое антикоррупционное 07:05

«В ходе реализации ФЦП «Юг России» и иных инфраструктурных проектов вскрыты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд рублей», — передает ТАСС слова Патрушева, высказанные на совещании в Махачкале по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
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Патрушев заявил о хищении ₽2 млрд при реализации программы «Юг России»

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При реализации федеральной целевой программы «Юг России» похитили 2 млрд рублей

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При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублей

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Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель, руководящий работник органов госбезопасности. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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