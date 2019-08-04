Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человекРоссийская газета 14:32
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, это связано с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря.
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Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Баскетбол
Джейсон Кларк сыграет Джерри Уэста в сериале о «Лейкерс»
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Одной из жертв стрелка в Огайо оказалась его сестра
Среди жертв оказалась его младшая сестра, пишет Fox News со ссылкой на заявление сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Подросшей дочери Кристины Орбакайте пророчат карьеру модели
Подписчики Орбакайте нахваливают наследницу певицы и пророчат ей модельное будущее, учитывая, что задатки для модельной фигуры у Клавы есть уже сейчас.
Обновлено в 11:56
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о Крыме
Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться» в состав Украины.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Наука
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Самый популярный тест производительности для смартфонов AnTuTu полностью обновился
Бенчмарк AnTuTu не раз давал нам представление о том, какой смартфон из новинок самый быстрый и мощный.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Мы изучаем боевой опыт Украины, — командующий ВВС Нацгвардии США
3 августа американская делегация во главе с командующим ВВС Национальной гвардии штата Калифорния генерал-майором Грегори Джонсом с рабочим визитом посетила военный аэродром Староконстантиновской бригады тактической авиации ВСУ имени Петра Франко.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Технологии
Врачи предупредили об опасности получения ожогов от «зарядок» смартфонов
Медики предупреждают о существовании опасности получить ожоги из-за неаккуратного обращения с «зарядками» смартфонов.
Обновлено в 17:10
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Пожилая жена Макрона сделала пластическую операцию
Первая леди провела два дня после операции, восстанавливаясь в Версале. Брижит и до операции выглядела гораздо моложе своих лет.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Экономика
Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты
В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Кино
Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз, по предварительной информации, может сыграть одну из ролей в новом фильме про Джеймса Бонда.
Обновлено в 07:52
Политика
Глава Пентагона хочет разместить ракеты средней дальности в Азии
Обновлено вчера в 14:24
Интернет
Роскачество рекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Чтобы не стать жертвой киберпреступника, помимо установки антивируса и обновлённого ПО на компьютер, стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования.
Обновлено 02 августа в 01:38
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53