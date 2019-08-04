Происшествия
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человекРоссийская газета 14:32
В Славянском районе Краснодарского края в воскресенье спасатели эвакуировали несколько сотен детей и взрослых из двух детских лагерей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, это связано с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря.
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Во время обсуждения Льюис Хэмилтон дважды предложил Максу Ферстаппену взять испанца в «Ред Булл», сообщает ESPN.
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Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
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Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
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Всего будет выставлено более 200 предметов.
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Финансы
Как политика США скажется на курсе доллара к концу года
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Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Ветеран «Альфы»: Призывы убивать детей сотрудников Росгвардии вызывают шок
Призывы к расправе над детьми правоохранителей, прозвучавшие в преддверии несанкционированной акции в центре Москвы, вызывают шок, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено в 11:59
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Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила госсекретаря США Майка Помпео в неуважении волеизъявления жителей Крыма быть в составе России.
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Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
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Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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Общество
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15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Здоровье
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Натуральный порошок какао обладает свойством снижать давление: содержащиеся в нем вещества флавоноиды улучшают состояние сосудов.
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Футбол
Мбаппе толкнул Неймара после победы ПСЖ в Суперкубке Франции
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Рубином" в матче 4-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что считает заслуженным такой результат.
Обновлено в 14:28
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Политика
Силуанов прокомментировал новые санкции США против РФ
Решение США о введении против России дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.
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Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Футбол
«Динамо» отказалось от идеи трансфера форварда «Интера» Барбозы
«Динамо» отказалось от идеи трансфера форварда «Интера» Барбозы Как сообщил журналист Иван Карпов, московское «Динамо» отказалось от идеи приглашения в клуб бразильского нападающего «Интера» Габриэла Барбозы.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку – ранен военнослужащий ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером, 4 августа, обстреляли поселок шахты 6/7 на севере Горловки, ранение получил один военнослужащий Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
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Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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