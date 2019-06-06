Транспорт
Из центра Петербурга в пригороды пойдут скоростные электричкиТелеканал Санкт-Петербург 04:12
Совместными усилиями железнодорожной компании и городского правительства в Петербурге появятся новые путепроводы, безопасные переходы через пути, будет развиваться движение скоростных электропоездов, котрые свяжут центр города с пригородами.
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