Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флотаСлово и Дело 05:35

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта для кораблей Черноморского флота. Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.

Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флота

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