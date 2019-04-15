Политика

Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флотаСлово и Дело 05:35

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта для кораблей Черноморского флота. Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.
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