Политика
Из бывшего завода Порошенко сделают рембазу для Черноморского флотаСлово и Дело 05:35
Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет основной базой ремонта для кораблей Черноморского флота. Об этом сообщил РИА Новости директор завода Владимир Баженов.
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Принадлежавший Порошенко завод в Севастополе станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
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