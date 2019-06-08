Происшествия

Из больницы Голунова привезли в судВести.Ru 13:05

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения. По версии следствия, Голунов причастен к сбыту наркотиков в особо крупном размере. 6 июня его задержали на Цветном бульваре.
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с чего всё началось

Следствие просит арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
ТАСС11:17

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СК попросил арестовать журналиста Голунова

Московский Комсомолец11:11

Арест журналиста Ивана Голунова: Онлайн

Росбалт13:08

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

Интерфакс11:11

Следствие просит суд арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Аргументы и Факты12:08

Журналиста «Медузы» Голунова доставили в суд

ТАСС12:52

Следствие просит суд арестовать журналиста Ивана Голунова

Говорит Москва11:11

Журналиста Ивана Голунова привезли из больницы, где он проходил обследование, в Никулинский суд Москвы

Эхо Москвы13:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия

В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб

Обновлено в 09:58
Футбол

Россия — Сан-Марино 4:0 (2-й тайм)

Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота.
Обновлено в 12:50
Происшествия

На проспекте Стачек автомобиль насмерть сбил женщину

Обновлено в 12:09
Происшествия

Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова

Врачи провели медицинское обследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, не обнаружили у него серьезных травм и готовы отпустить его.
Обновлено в 12:39
Футбол

Украинский футболист в прямом эфире поцеловал журналистку

После матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии журналистка задала футболисту несколько вопросов, а затем игрок поцеловал ее в щеку.
Обновлено в 04:22
Финансы

Костин поспорил с Задорновым о размере дивидендов ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин не согласился с расчетами главы банка «Открытие» (владеет 14,7% ВТБ) Михаилом Задорновым по дивидендам за 2018 год.
Обновлено в 11:35
Футбол

Эден Азар официально перешел в «Реал»

Мадридский «Реал» объявил о трансфере Эдена Азара из лондонского «Челси».
Обновлено в 02:43
Музыка

Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления

Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Политика

«Голос» Вакарчука огласил своих кандидатов на выборы в Раду

Сегодня в Киеве прошел съезд партии Святослава Вакарчука «Голос», где были представлены кандидаты в депутаты от этой политсилы.
Обновлено в 13:02
Здоровье

В России готовится к регистрации препарат для лечения рака

Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Обновлено в 10:34
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Общество

В Петербурге появился огромный плакат про «сказочного» Путина

На плакате написан вопрос о том, реальный Путин или сказочный.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Автоспорт

Феттель стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1»

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 12:44
Теннис

Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос»

Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.
Обновлено в 12:08
Футбол

Андрей Тихонов ответил на вопросы о «Спартаке», Промесе и Глушакове

Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал последние события в московском клубе.
Обновлено в 10:00
Кино

Продюсер фильма о Началовой откровенно рассказал о работе над съёмками

Андрей Загорский рассказал журналистам о работе над съёмками фильма о певице Юлии Началовой.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Аэропорт в штате Гоа закрыт из-за инцидента с истребителем МиГ-29К

Обновлено в 10:43
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле

Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.
Обновлено в 02:44
Политика

Крымский мост поразил делегацию из ЕС

Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Спорт

Российские волейболисты одержали уверенную победу над США в Лиге наций

9 июня в заключительном матче второй игровой недели российские волейболисты сыграют со сборной Италии, которая также выиграла оба предыдущих матча в Уфе.
Обновлено в 11:32
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Технологии

В США рассекречен инновационный самолёт

Американский секретный самолёт Celera 500L, самолет-пуля, как называют его журналисты из-за необычной обтекаемой формы лайнера, готовится к своему первому полету, сообщает The Drive.
Обновлено в 12:30
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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