Происшествия
Из больницы Голунова привезли в судВести.Ru 13:05
Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова из 71-й больницы доставили в Никулинский районный суд для избрания меры пресечения. По версии следствия, Голунов причастен к сбыту наркотиков в особо крупном размере. 6 июня его задержали на Цветном бульваре.
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Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.ТАСС11:17
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