Из «Зенита» ушел тренер по физподготовкеНева Спорт 06:34

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Авто BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Политика Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».

Экономика В Калмыкию для реализации нацпроектов направят более 11 млрд рублей Более 11 миллиардов рублей в течение трех лет будет направлено в Калмыкию на реализацию нацпроектов, сообщил журналистам во время визита в Элисту заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.

Происшествия МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Политика Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

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Общество Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Политика Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Шоу-бизнес Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.

Здоровье Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.

Энергетика Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль 14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.

Политика Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции Президенты России и Белоруссии на полях саммите ШОС в Бишкеке обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе поговорили и об интеграции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.