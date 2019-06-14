Футбол
Из «Зенита» ушел тренер по физподготовкеНева Спорт 06:34
Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано ушел из петербургского «Зенита».
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.
Обновлено в 06:17
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Политика
Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство
На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».
Обновлено в 07:18
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Экономика
В Калмыкию для реализации нацпроектов направят более 11 млрд рублей
Более 11 миллиардов рублей в течение трех лет будет направлено в Калмыкию на реализацию нацпроектов, сообщил журналистам во время визита в Элисту заместитель председателя правительства России Виталий Мутко.
Обновлено в 07:58
Наука
Инженеры «научили» робота иронизировать
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Футбол
Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов»
Обновлено в 06:46
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
Роскомнадзор проверит TikTok на наличие запрещенной информации
Роскомнадзор начал анализ контента в приложении TikTok на наличие запрещенной информации, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ
В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции
Президенты России и Белоруссии на полях саммите ШОС в Бишкеке обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе поговорили и об интеграции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:05
Общество
Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова
Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:59
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 09:53