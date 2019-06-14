Футбол

Из «Зенита» ушел тренер по физподготовкеНева Спорт 06:34

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано ушел из петербургского «Зенита».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» расстался с испанским тренером по физподготовке

Фонтанка.Ру06:41

Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

Нева Спорт06:34

Испанский тренер по физподготовке покидает «Зенит»

Петербургский дневник07:17

Тренер по физподготовке Исаак Серрано покидает «Зенит»

Невские Новости06:45

«Зенит» объявил об уходе тренера по физической подготовке Серрано

Sport24.ru06:58

«Зенит» остался без тренера по физподготовке

78.ru06:27

«Зенит» объявил об уходе тренера по физподготовке Серрано

Спорт-Экспресс06:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

Обновлено в 10:30
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика

Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»

«Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».
Обновлено в 09:30
Экономика

Путин одобрил новые пенсионные изменения

Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Авто

Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси

В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Общество

В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем

В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
Обновлено в 07:59
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Ювентус» договорился с «Челси» о Сарри

Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Обновлено в 10:14
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Экономика

Медведев рассмотрел возможность введения четырехдневной рабочей недели

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предсказал глобальный переход на четырехдневную рабочую неделю из-за технологического прогресса, а это благоприятно скажется на экономике и снижении уровня стресса у людей.
Обновлено 11 июня в 12:02
Политика

Почти три четверти россиян доверяют Путину

Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Политика

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Авто

Представлено новое мощное купе Alpine A110S

Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания

Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Экономика

Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное