Футбол
Из «Зенита» ушел тренер по физподготовкеНева Спорт 06:34
Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано ушел из петербургского «Зенита».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
В Татарстане спустили на воду пограничный сторожевой корабль «Анадырь»
«Анадырь» является вторым по счету серийным пограничным сторожевым кораблем нового поколения проекта 22100 «Океан».
Обновлено в 09:30
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Авто
Автомобили LADA подорожают на рынке Беларуси
В Беларуси LADA входит в число лидеров рынка, а модель Vesta является самым продаваемым новым автомобилем в стране согласно данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Обновлено в 06:46
Общество
В МГСУ отрицают данные о выселении из общежития семьи с младенцем
В Московском государственном строительном университете (МГСУ) опровергли информацию СМИ о выселении из общежития студенческой семьи с новорожденным ребенком.
Обновлено в 07:59
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией
Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество
Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»
В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных мониторингового сервиса DownDetector.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Ювентус» договорился с «Челси» о Сарри
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
Средняя стоимость одного смартфона в России в отчетный период выросла на 9% и составила 16 504 рубля.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Экономика
Медведев рассмотрел возможность введения четырехдневной рабочей недели
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предсказал глобальный переход на четырехдневную рабочую неделю из-за технологического прогресса, а это благоприятно скажется на экономике и снижении уровня стресса у людей.
Обновлено 11 июня в 12:02
Политика
Почти три четверти россиян доверяют Путину
Почти три четверти россиян (71,7%) заявили о своем доверии к президенту России Владимиру Путину, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 10:06
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Авто
Представлено новое мощное купе Alpine A110S
Спортивное купе Alpine A110S под капотом получило 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составила 288 л.с. Эксперты ранее анонсировали, что указанный автомобиль сможет приятно удивить своей производительностью и стильным исполнением кузова и салона.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Экономика
Силуанов предложил открыть отделения МСП банка на Северном Кавказе
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил открыть отделения МСП банка в городах Северного Кавказа.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали у берегов Крыма в мае 2018 года за незаконный промысел рыбы.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца
Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43