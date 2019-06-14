Из «Зенита» ушел тренер по физподготовкеНева Спорт 06:34

Испанский тренер по физической подготовке Исаак Серрано ушел из петербургского «Зенита».

Из «Зенита» ушел тренер по физподготовке

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