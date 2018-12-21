Футбол

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт
Спорт БИЗНЕС Online
10:46

«Футбольный клуб «Рубин» благодарит Ивана Ивановича и Рене за многолетний добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!», – говорится в сообщении клуба. Врач команды Иван Цынпеу и физиотерапевт Рене Сантана покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов.
Спорт БИЗНЕС Online10:46

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Из «Рубина» ушли врач и физиотерапевт

Евро-футбол.ру12:31

«Рубин» объявил об уходе врача и физиотерапевта

Матч ТВ11:03

«Рубин» объявил об уходе врача и физиотерапевта

Sportbox.RU11:03

Из «Рубина» ушли главный врач команды и физиотерапевт

Спорт БИЗНЕС Online10:46

«Рубин» объявил об уходе врача и физиотерапевта команды

Спорт-Экспресс10:39

«Рубин» расстался с врачом и физиотерапевтом

Sport24.ru11:49
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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