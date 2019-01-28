Политика

Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажировLenta.ru 15:55

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее не летавшей по этому маршруту. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на портал Flightradar24.
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с чего всё началось

Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу 500 пассажиров, а может и вывезти из страны 500 человек

17:12 По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было. 28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines.
Новая газета08:48

Подробнее о событии

То ли везут «зеленых человечков», то ли «вывозят» Мадуро: Либералы бьются над загадкой нового рейса в Венесуэлу

Царьград13:32

Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров

Lenta.ru15:55

Пустой пассажирский лайнер вылетел из Москвы в Венесуэлу

Эхо Москвы18:04

Пустой самолёт отправился из Москвы в столицу Венесуэлы

News.ru17:46

Из Москвы в Венесуэлу вылетел необычный чартерный борт без пассажиров

Московский Комсомолец12:56

«Новая газета» обратила внимание на «загадочный» чартер, вылетевший из Москвы в Венесуэлу

БИЗНЕС Online10:12

Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу 500 пассажиров, а может и вывезти из страны 500 человек

Новая газета08:48
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Политика

США официально выдвинули обвинения против Huawei

Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 17:21
Транспорт

Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин

Обновлено в 10:39
Общество

Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Авто

Renault показал салон нового Clio

Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Австрии госпитализировали Виталия Кличко

Мэра украинской столицы Виталия Кличко госпитализировали в Австрии, он находится на обследовании в клинике города Санкт-Иоганн-ин-Тироль, сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
Обновлено в 14:30
Интернет

«Вконтакте» разрешила архивировать записи

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.
Обновлено в 07:53
Авто

Subaru возобновила работу своего завода в Японии

Компания Subaru возобновила работу своего завода в Японии. Предприятие находится в городе Ота и выпускает около 60% всей продукции бренда.
Обновлено в 06:34
Авто

В Россию скоро приедет пикап JAC T6

Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Политика

Минюст предложил прощать чиновникам коррупцию при форс-мажоре

Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в поджоге сверстника подростка

Суд арестовал подростка, которого подозревают в поджоге своего сверстника в подъезде столичного дома, сообщается на сайте управления СК по Москве.
Обновлено в 14:53
Кино

Семью Майкла Джексона возмутил новый фильм о певце

Обновлено в 18:21
Происшествия

В Британии осудили «самую молодую» педофилку

Самая молодая в истории Великобритании женщина отправилась в тюрьму на семь лет и десять месяцев за совершение ряда преступлений против несовершеннолетних, пишет Mirror.
Обновлено в 17:36
Политика

Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз

Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся в стенах ПАСЕ, заявил, что не принимает всерьез угрозы со стороны российских публичных деятелей, осудивших его агрессивное поведение в адрес журналистки Ольги Скабеевой.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Капитан российского судна «Норд» пропал без вести на Украине

На Украине пропал без вести капитан российского рыболовецкого судна «Норд», которое украинские пограничники задержали в акватории Азовского моря в марте 2018 года.
Обновлено в 13:11
Наука

Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики

Обновлено в 07:28
Политика

США ужесточили санкции против Венесуэлы

В конце сентября Минфин США ввел санкции против шести физических и трех юридических лиц Венесуэлы.
Обновлено 26 января в 19:02
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SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon

Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп выступит с посланием Конгрессу 5 февраля

Президент США Дональд Трамп принял приглашение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и выступит 5 февраля с ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам Конгресса.
Обновлено в 18:09
Экономика

В России запустили систему быстрых платежей

С 28 января в России начинает работать новая система быстрых платежей.
Обновлено вчера в 22:21
Космос

Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны

Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Наука

Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске

На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
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Экономика

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Общество

Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King

Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
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Самая одинокая утка в мире умерла на острове в Полинезии

На небольшом полинезийском островке Ниуэ умерла единственная в государстве утка, которую прозвали "самой одинокой уткой в мире", сообщает "Би-би-си".
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Происшествия

Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области

Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.
Обновлено в 14:35
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Xiaomi опубликовала тизер флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

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Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины

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Закрывшийся завод «ЗИЛ» продает новые «Бычки» без пробега

На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:18
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Более ста саратовских сел оказались изолированными из-за снегопада

Сильный снегопад, обрушившийся на Саратовскую область в понедельник, прервал автомобильное сообщение со 117 населенными пунктами региона, сообщает пресс-служба губернатора области.
Обновлено в 13:17
Наука

В Египте обнаружили древнее хранилище вина

Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.
Обновлено в 07:38
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Венесуэла
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