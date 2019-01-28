Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажировLenta.ru 15:55

17:12 По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было. 28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines.

с чего всё началось

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines, ранее не летавшей по этому маршруту. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на портал Flightradar24.

Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров

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