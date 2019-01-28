Политика
Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажировLenta.ru вчера в 15:55
Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на портал Flightradar24. По утверждению издания, на борту лайнера, способного вместить до 500 человек, не было пассажиров.
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с чего всё началось
Из Москвы в Каракас вылетел загадочный гражданский рейс Nordwind Airlines. Он может доставить в Венесуэлу 500 пассажиров, а может и вывезти из страны 500 человек
17:12 По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было. 28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines.Новая газетавчера в 08:48
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Из Москвы в Венесуэлу вылетел необычный чартерный борт без пассажиров
Московский Комсомолецвчера в 12:56
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