Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажировLenta.ru вчера в 15:55

17:12 По информации «Новой газеты», на борту самолета, вылетевшего из «Внуково» в Каракас, пассажиров не было. 28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет «Боинг 777». Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines.

с чего всё началось

Из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы отправился самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на портал Flightradar24. По утверждению издания, на борту лайнера, способного вместить до 500 человек, не было пассажиров.

Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров

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