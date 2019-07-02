Ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились из компании.

с чего всё началось

На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сегодня, 2 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника, с предприятия уволились заместители гендиректора по экономике, юридическим вопросам, маркетингу и кадрам.

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