Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудникиREGNUM 08:40
На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сегодня, 2 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника, с предприятия уволились заместители гендиректора по экономике, юридическим вопросам, маркетингу и кадрам.
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Ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились из компании.ТАСС06:51
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