Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудникиREGNUM 08:40
На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сегодня, 2 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По словам собеседника, с предприятия уволились заместители гендиректора по экономике, юридическим вопросам, маркетингу и кадрам.
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с чего всё началось
Ряд топ-менеджеров и сотрудников ПАО "Ильюшин" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились из компании.ТАСС06:51
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи бюджетных долгостроев на 4 трлн рублей
По данным аудиторов, на начало 2019 года в эти объекты было вложено свыше 4 трлн рублей.
Обновлено в 05:56
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя
Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.
Обновлено в 05:56
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович
Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России
Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Авто
Названы трехлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Культура
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Медведев предложил уголовное наказание за срыв торгов по нацпроектам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам предложил ввести уголовную ответственность за демпинг и срыв торгов в ходе реализации нацпроектов.
Обновлено в 09:07
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
В Екатеринбурге на территории жилого района Уралмаш погиб мужчина, при котором была сумка с деньгами. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено в 09:56
Общество
СМИ: вице-президент США прервал визит в Нью-Гэмпшир и экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено в 12:17
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Экономика
Россиян предупреждают о возможном росте цен на мясо
Национальная кормовая ассоциация предупреждает россиян о возможном росте цен на мясо птицы, свинину и говядину как минимум на 10%.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37