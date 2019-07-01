Тела двух погибших при падении гидросамолета в реку Ока в Серпуховском районе Московской области подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. "Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства. По его словам, сам гидросамолет также поднят из воды при помощи плавучего крана.

Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

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