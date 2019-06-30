Политика

Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую МэйLife.ru 08:28

Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Такое решение приняли по итогам голосования среди посетителей, сообщает газета The Sunday Times.
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Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

Газета.Ru06:03

СМИ: Из Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Мэй

RT на русском07:06

Музей мадам Тюссо отправил фигуру Мэй на склад

Телеканал 360°06:07

Фигуру Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

РБК08:03

Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй

Известия05:30

Восковая фигура Терезы Мэй была убрана на склад Музея мадам Тюссо

Эхо Москвы05:30

Times: Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

ТАСС05:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
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