Политика
Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую МэйLife.ru 08:28
Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Такое решение приняли по итогам голосования среди посетителей, сообщает газета The Sunday Times.
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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
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