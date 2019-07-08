Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристыRT на русском 09:59
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав
Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что органы опеки будут требовать лишения родителей избитой семилетней девочки прав на её воспитание.
Обновлено в 12:15
Политика
Украина засекретила итоги заседания СНБО из-за идеи провести телемост с Россией
Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО
Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.
Обновлено в 07:41
Политика
Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Добыча нефти в США побила новый рекорд
Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.
Обновлено в 12:38
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Политика
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Технологии
«Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример»
«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустил новый сервис для геймеров под названием «Я.Стример», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям процесс сбора денег.
Обновлено в 04:46
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Футбол
«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды
В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
Обновлено в 13:06
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Общество
Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте
В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
Обновлено в 12:48
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Космос
Фото дня: космическая «вишня» в цвету
Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Игры
Покупатели процессоров AMD Ryzen 3000 сообщают, что у них больше не работает Destiny 2
На Reddit появилась публикация, автор которой утверждает, что на его новом процессоре серии AMD Ryzen 3000 попросту не запускается Destiny 2. По словам игрока, после запуска шутера в Battle.net он так и не включается, хотя exe-файл висит в диспетчере задач, используя до 10% мощности процессора.
Обновлено в 11:14
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Кино
Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28