Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристыRT на русском 09:59

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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Все организованные российские туристы покинули Грузию

РИА Новости10:00

Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Коммерсантъ11:13

Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов из Грузии

РБК10:30

Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Газета.Ru13:46

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

RT на русском09:59

Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

ТАСС09:56

Все организованные туристические группы вернулись из Грузии в Россию

Интерфакс09:47
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Политика

У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
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Семью избитой в Ингушетии девочки намерены лишить родительских прав

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Телемост между Россией и Украиной планировали провести 12 июля в 18:00 в эфире телеканалов "Россия 1" и NewsOne.
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Армия и оружие

Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО

Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.
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Политика

Саакашвили обругал оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2»

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал поступок ведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния, который выругался в сторону российского лидера Владимира Путина.
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Энергетика

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Футбол

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Общество

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Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
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Политика

Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Технологии

«Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример»

«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустил новый сервис для геймеров под названием «Я.Стример», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям процесс сбора денег.
Обновлено в 04:46
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Общество

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Футбол

«ПСЖ»: Неймар не явился на тренировку команды

В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.
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Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

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Общество

Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Общество

Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте

В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.
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Политика

Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

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Космос

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Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Игры

Покупатели процессоров AMD Ryzen 3000 сообщают, что у них больше не работает Destiny 2

На Reddit появилась публикация, автор которой утверждает, что на его новом процессоре серии AMD Ryzen 3000 попросту не запускается Destiny 2. По словам игрока, после запуска шутера в Battle.net он так и не включается, хотя exe-файл висит в диспетчере задач, используя до 10% мощности процессора.
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На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении

Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
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Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
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Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
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