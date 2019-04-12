Экономика

Из «Газпрома» ушёл Кирилл СелезнёвREGNUM вчера в 21:02

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
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«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

Газета.Ruвчера в 14:09

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

РБКвчера в 13:05

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАССвчера в 11:36

Почему ушел Селезнев. Скандалы в «Газпроме» меняют команду Алексея Миллера

Фонтанка.Рувчера в 13:30

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Коммерсантъвчера в 13:19

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

Ведомостивчера в 13:03

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ruвчера в 10:59
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Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Обновлено в 02:41
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол

«Реал» обсуждает новый контракт с adidas

Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Грузовой поезд столкнулся с легковушкой на кольце МЖД в Подмосковье

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов

Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Политика

Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Обновлено вчера в 16:44
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая

Обновлено в 03:06
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы

Обновлено вчера в 14:29
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Общество

В России названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Сегодня, 12 апреля, Татьяна Голикова в рамках заседания отечественной коллегии Минтруда, огласила российские регионы с самыми высокими показателями рождаемости и смертности.
Обновлено вчера в 08:17
Авто

Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке

Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Кино

В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»

Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Экономика

Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Общество

Участки на Луне купили 20 тысяч россиян

Лунными участками владеют около 40 млн землян, из них порядка 20 тыс. - жители России, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие

Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Обновлено в 02:38
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года

Обновлено вчера в 06:09
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Кирилл Геннадьевич Селезнёв
Российский управленец, член правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго.
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