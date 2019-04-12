Экономика
Из «Газпрома» ушёл Кирилл СелезнёвREGNUM вчера в 21:02
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
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Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Обновлено в 02:41
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Футбол
«Реал» обсуждает новый контракт с adidas
Текущий контракт между сторонами рассчитан до 2020 года, но клуб и производитель экипировки уже начали обсуждать новое соглашение.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов
Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Футбол
«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:44
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В России названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Сегодня, 12 апреля, Татьяна Голикова в рамках заседания отечественной коллегии Минтруда, огласила российские регионы с самыми высокими показателями рождаемости и смертности.
Обновлено вчера в 08:17
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»
Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Участки на Луне купили 20 тысяч россиян
Лунными участками владеют около 40 млн землян, из них порядка 20 тыс. - жители России, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".
Обновлено вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Порошенко приедет на стадион для дебатов с Зеленским 14 апреля
Президент Украины Петр Порошенко намерен приехать на стадион "Олимпийский" в Киеве 14 апреля, где планирует провести дебаты с Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
«Пустынный паук»: из старой советской пушки сделали грозное оружие
Старый советский артиллерийский комплекс С-60 обрел новую жизнь.
Обновлено вчера в 05:25
Наука
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом
Обновлено в 02:38
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
Обновлено вчера в 06:09