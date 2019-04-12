Экономика

Из «Газпрома» ушёл Кирилл СелезнёвREGNUM вчера в 21:02

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

Газета.Ruвчера в 14:09

«Газпром» сменил главу «Газпром межрегионгаза»

ТАССвчера в 11:36

Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров

Ведомостивчера в 13:03

Почему ушел Селезнев. Скандалы в «Газпроме» меняют команду Алексея Миллера

Фонтанка.Рувчера в 13:30

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Коммерсантъвчера в 13:19

Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника

РБКвчера в 13:05

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначили Сергея Густова

News.ruвчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Наука

Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.
Обновлено в 02:38
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Хоккей

НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт

НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными

Обновлено в 04:23
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали более 10 объектов

Более 10 объектов, в числе которых несколько торговых центров, эвакуировали в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 04:01
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье

В одном из сёл Волгоградской области запретили пить воду

В селе Нижняя Добринка Волгоградской области жителям запретили пить обычную воду.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Банкет в честь юбилея Пугачевой обойдется в миллион рублей

По подсчетам работников заведения, банкет может обойтись в миллион рублей, так как средний чек в элитном ресторане составляет около 5 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 04:10
Хоккей

Никита Гусев присоединится к «Вегасу» на выходных

Российский нападающий клуба «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев присоединится к команде уже в эти выходные, сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в городе Армавир Краснодарского края, сообщили в субботу ТАСС в городском управлении ГО и ЧС.
Обновлено в 03:38
Общество

Bloomberg подсчитал время заработка на завтрак в Москве

Чтобы заработать на стандартный завтрак, стоимостью $0,68 (44 руб.), жители российской столицы сегодня, по мнению специалистов, тратят 10,6 минут.
Обновлено в 03:03
Спорт

О лишнем весе и уходе из спорта: что рассказала Загитова Урганту

Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала об издевательствах пьяного Джонни Деппа

Голливудская актриса Эмбер Херд рассказала в суде об издевательствах, которым ее якобы подвергал бывшиый супруг и коллега по цеху Джонни Депп.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

Учительницу из Новосибирской области могут осудить за экстремизм

Как пишет издание, на родительском собрании в школе поселка Ояш Болотниковского района Новосибирской области, Наталья Оганисян якобы грубо обратилась к матери одного из учеников, гражданке Узбекистана.
Обновлено вчера в 13:15
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, так как грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в стиле «Безумного Макса».
Обновлено в 03:06
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено вчера в 11:04
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Происшествия

Мужчина поджег себя около Белого дома

Неизвестный попытался поджечь себя около Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 20:22
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Геннадьевич Селезнёв
Российский управленец, член правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром межрегионгаза», председатель совета директоров Мосэнерго.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное