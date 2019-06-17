Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru вчера в 12:31
Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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с чего всё началось
Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек (один из них скончался).Новая газетавчера в 09:48
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Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта
Новая газетавчера в 09:48
«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений
Daily Stormвчера в 11:57
Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно
Национальная служба новостейвчера в 12:58
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
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