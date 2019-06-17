Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru вчера в 12:31

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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с чего всё началось

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Конфликт в пензенском селе начался после массовой драки 13 июня местных жителей с цыганами, в результате которой с ножевыми ранениями госпитализировали пятерых человек (один из них скончался).
Новая газетавчера в 09:48

Подробнее о событии

Власти Пензенской области опровергли информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Эхо Москвывчера в 23:00

Из Чемодановки уехали все цыгане

РИА Новостивчера в 18:14

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Новая газетавчера в 09:48

«Ассоциация цыган» сообщила, что несколько семей из Чемодановки уехали к родным

ТАССвчера в 13:37

«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Daily Stormвчера в 11:57

Цыгане выехали из двух сел Пензенской области

Коммерсантъвчера в 11:29

Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно

Национальная служба новостейвчера в 12:58
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон

Цыганский табор сдуло из Чемодановки

Вести.UZвчера в 13:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Футбол

Семак не считает себя идеальным семьянином и идеальным тренером

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Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.
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Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
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Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
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В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке

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Армия и оружие

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«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
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На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
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Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»

В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено вчера в 13:17
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Посол Украины обвинил политиков ФРГ в предательстве

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве" украинского народа.
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Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
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Политика

Стала известна причина смерти бывшего президента Египта Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа, сообщило Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.
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Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Запаниковавшие пассажиры отказались вылететь из Новосибирска в Таиланд

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» накануне вечером, 17 июня, из-за паники пассажиров был задержан вылет рейса в Таиланд.
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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

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Экономика

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Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
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Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
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Экономика

Отмена сроков давности для налоговых преступлений

Вкратце напомним: ВС предложил считать налоговые преступления длящимися, пока недоимка и штраф не будет уплачены.
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Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая

Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в сфера здравоохранения, пишет ТАСС.
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столице на 18 июня

На территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
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Собчак поссорилась с Бондарчук из-за Богомолова

По данным агентства, конфликт между Собчак и редакцией журнала возник из-за ее фото с режиссером Константином Богомоловым.
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В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
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Новые тайны древнего Иерихона раскрыты археологами из России

Византийская часть древнего города Иерихон была заселена значительно раньше римского периода, сообщил руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.
Обновлено вчера в 09:48
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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