Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru вчера в 12:31

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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с чего всё началось

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.
Новая газетавчера в 09:48

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Безобразно со всех сторон. Цыгане покинули Чемодановку

Национальная служба новостей01:18

Цыгане выехали из двух сел Пензенской области

Коммерсантъвчера в 11:29

Из Чемодановки уехали все цыгане

РИА Новостивчера в 18:14

«Ассоциация цыган» сообщила, что несколько семей из Чемодановки уехали к родным

ТАССвчера в 13:37

«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Daily Stormвчера в 11:57

Власти Пензенской области опровергли информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Эхо Москвывчера в 23:00

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Новая газетавчера в 09:48
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон

Цыганский табор сдуло из Чемодановки

Вести.UZвчера в 13:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
Политика

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Энергетика

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу

«Газпром» снова увеличил экспорт в Европу «Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды.
Обновлено вчера в 14:24
Шоу-бизнес

Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения

Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения.
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Происшествия

Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Авто

Mitsubishi сертифицировал семиместный Outlander в России

Семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander привезут в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение арестовать на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова заявила, что группа из 15 пассажиров задержала вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.
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Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Пентагон отправит на Ближний Восток 1000 военнослужащих

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток в связи с ситуацией вокруг Ирана дополнительно 1000 американских военнослужащих.
Обновлено вчера в 20:05
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Политика

Boeing остался без новых заказов в первый день в Ле-Бурже

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Появилось видео перехвата бомбардировщика США российским Су-27

Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попытается удержать Погба деньгами

Обновлено в 02:46
Политика

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»

Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении

Обновлено в 00:14
Происшествия

Из-за столкновения фур перекрыта трасса М-5

В районе Сима столкнулись два большегруза, в результате чего фуры полностью перекрыли дорогу в обе стороны.
Обновлено в 02:58
Финансы

Что будет со ставкой в США и как это может повлиять на рубль

В среду, 19 июня, по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будет озвучено решение об уровне процентной ставки в США.
Обновлено в 02:16
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Суарес назван главным злодеем в истории спорта

Обновлено в 03:30
Политика

Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов

Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Финансы

Swedbank отстранил от работы гендиректора и финдиректора эстонского подразделения

Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Певицу Рианну похвалили за фото со шрамами

Для демонстрации ювелирных изделий была приглашена модель, лицо которой украшали шрамы, и ей при редактировании фото, их не замазали.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Клубы РПЛ рассмотрели варианты реформирования чемпионата России

В Москве состоялось первое заседание рабочей группы по поводу возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 клубов, а также изменения формата проведения чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 02:21
Общество

Названы города с наибольшим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Политика

Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Авто

Эксперты составили список самых капризных современных моторов

Эксперты автомобильного издания «За рулем» составили список самых капризных современных моторов, которые массово устанавливались на модели разных марок.
Обновлено вчера в 10:00
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Массовая драка в Пензенской области Больше новостей по теме
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