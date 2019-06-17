Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru 12:31

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.

с чего всё началось

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.

Из Чемодановки уехали все цыгане

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