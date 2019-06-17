Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru 12:31

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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с чего всё началось

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.
Новая газета09:48

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Цыгане уехали из Чемодановки

РИА Новости18:14

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Новая газета09:48

Власти Чемодановки заявили, что цыгане покинули село добровольно

Национальная служба новостей12:58

«Ассоциация цыган» сообщила, что несколько семей из Чемодановки уехали к родным

ТАСС13:37

«Испугались последствий»: цыгане выехали из двух сел под Пензой после массовых волнений

Daily Storm11:57

Цыгане выехали из двух сел Пензенской области

Коммерсантъ11:29

В пресс-службе пензенского губернатора опровергла информацию о принудительном выселении цыган из села Чемодановка

Эхо Москвы19:07
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон

Цыганский табор сдуло из Чемодановки

Вести.UZ13:11
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:07, Вашингтон
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