Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru 12:31
Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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с чего всё началось
Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.Новая газета09:48
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