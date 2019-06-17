Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыганеLenta.ru 12:31

Все цыганское население, проживавшее в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс». По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган, все проживавшие в поселении семьи.
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Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Цыганское население села Чемодановка Пензенской области и соседнего села Лопатки, около 900 человек, в принудительном порядке отправили в Волгоградскую область. Об этом на встрече с жителями заявил глава сельсовета Сергей Фадеев.
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Коммерсантъ11:29

Цыганское население пензенского села Чемодановка покинуло дома после массового конфликта

Новая газета09:48

Всё цыганское население, которое проживало в Чемодановке, покинуло село после массовой драки с местными жителями

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Цыганский табор сдуло из Чемодановки

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