Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданинаREGNUM вчера в 21:14
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США. Сообщается, что Жуков в настоящее время содержится в тюрьме американского Бруклина (штат Нью-Йорк).
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Политика
В Крыму прокомментировали предложение Германии по Керченскому проливу
В Крыму поддержали предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали, какое оружие в России страшнее ядерного
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть
Украина покупает российскую нефть через Белоруссию, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
СNBC: Россия успешно испытала систему ПРО «Нудоль»
Американский телеканал отмечает, что, по данным разведки США, российская система "Нудоль" будет выполнять именно противоспутниковые миссии, причем в 2018 году она была испытана дважды, а всего систему тестировали семь раз.
Обновлено в 02:37
Политика
Трамп планирует встречу с Ким Чен Ыном в конце февраля
Президент США Дональд Трамп планирует вторую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в конце февраля, ее место объявят позже, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Токио согласился провести переговоры о переименовании Японского моря
В западной части Японского моря находится архипелаг Токто (Такэсима), суверенитет над которым оспаривается Японией и Южной Кореей.
Обновлено в 00:20
Политика
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера назвал неверными данные интернет-издания BuzzFeed News, сообщившего о том, что экс-юрист президента США Майкл Коэн получил от Дональда Трампа указание предоставить конгрессу ложные сведения о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Зеленский рассказал о своей встрече с Порошенко в декабре
Украинский шоумен Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал, что президент Украины Пётр Порошенко приглашал его на встречу в декабре 2018 года.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Трамп не планирует объявлять режим ЧП в связи с шатдауном
Президент США Дональд Трамп не планирует объявлять на территории страны режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с частичной приостановкой работы правительства.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
На Украине газовые месторождения «подарили» другу Порошенко
Украинский журналист Дмитрий Гнап проинформировал, что украинские власти передали газовые месторождения страны другу президента Петра Порошенко предпринимателю Дмитрию Фуксу.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Украинские радикалы выступят наблюдателями на выборах президента
Украинская общественная организация «Национальные дружины» выступит официальным наблюдателем на президентских выборах на Украине.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг доверия политикам в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал рейтинг доверия российским политикам, в том числе действующему президенту Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Демпартия США опять заподозрила Россию в попытке взлома своих серверов
Демократическая партия США утверждает, что Россия пыталась взломать серверы нацкомитета партии в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
В МИД прокомментировали замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы понимает опасность того, что замораживание ситуации с Россией в ПАСЕ несет риски для самого существования Совета, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Правительство РФ с замечаниями одобрило закон о неуважении к госвласти
Правительство России дало положительный отзыв на законопроекты о распространении фейковых новостей и о наказании за неуважение к госвласти в Сети, но попросило уточнить формулировки.
Обновлено в 02:05