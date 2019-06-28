Гаджеты
Из Apple уйдет главный дизайнер Джонатан АйвForbes вчера в 17:22
Джонатан Айв планирует покинуть Apple в конце года, сообщил он сам Financial Times. По словам Айва, он намерен создать собственную дизайнерскую компанию под названием LoveFrom. LoveFrom, по его словам, начнет работу 2020 году.
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Общество
Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
В районе Химок произошел сбой в движении поездов
Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка
В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин пригласил Трампа на 75-летие Победы в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на 75-летие Победы 9 мая 2020 года, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Одной из причин крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году стали ошибочные действия экипажа, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Уфе проходит V Всемирный курултай башкир
V Всемирный курултай башкир, открывающийся сегодня в Уфе, собрал представителей башкирского народа со всего мира — более 500 делегатов, избранных народом, в том числе посланцев США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля и еще 21 страны.
Обновлено в 02:37
Политика
Орешкин заявил об отсутствии у стран G20 единой позиции о ВТО
Первое пленарное заседание саммита G20 в Осаке не принесло больших сюрпризов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Авто
Новый пикап JAC T6 появится в России в сентябре
Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Обновлено в 03:17
Экономика
Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины
Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Сотни россиян провели ночь в аэропорту Антальи из-за задержки вылета
Напомним, накануне в Москве туман стал причиной задержки около сотни рейсов.
Обновлено в 02:25
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Общество
Власти Москвы объяснили закрытие Хохловской площади
Обновлено в 04:18
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Авто
McLaren представил электрическую версию суперкара 720S для детей
Компания McLaren презентовала копию суперкара McLaren 720S с электромотором, предназначенную для детей.
Обновлено в 04:40
Музыка
Похороны солиста группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме.
Обновлено в 06:01
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Тереза Мэй на G20 передаст Путину свое требование
Обновлено в 02:41
Экономика
В Тюменской области с июля «мусорный» тариф снизится на три рубля
В Тюменской области с 1 июля 2019 года будет снижен тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено в 05:05
Авто
Эксклюзивный Porsche 911 S 2.7 1967 года продадут на аукционе
Раритетный спорткар с гоночной родословной будет продан на аукционе «Bring A Trailer».
Обновлено в 02:54
Общество
Набравший 300 баллов на ЕГЭ выпускник Путин решил поступать в МФТИ
Выпускник из Томской области Александр Путин, набравший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ), в июле приедет в столицу, чтобы подать документы в Московский физико-технический институт (МФТИ).
Обновлено в 01:49