Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия 15:46

В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

Недвижимость Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились почти на 5% Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 4,9% по сравнению с показателем февраля - до 5,21 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Экономика ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов.

Авто У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron.

Здоровье Восьмилетнему Косте Баженову требуется 1,3 миллиона рублей на лекарство Ребёнка спасет лекарство стоимостью 1 307 600 рублей. В семье Баженовых трое детей, такую сумму родителям Кости не собрать.

Политика Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу бизнесмена Сергея Курченко.

Общество Правительство предлагает обложить село налогами Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.

Здоровье Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Транспорт Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.

Политика Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.

Политика Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Шоу-бизнес Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экономика Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.