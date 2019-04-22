Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия 15:46
В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Недвижимость
Продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизились почти на 5%
Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 4,9% по сравнению с показателем февраля - до 5,21 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Обновлено в 10:06
Экономика
ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов
Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов.
Обновлено в 11:01
Авто
У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron
Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron.
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
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Здоровье
Восьмилетнему Косте Баженову требуется 1,3 миллиона рублей на лекарство
Ребёнка спасет лекарство стоимостью 1 307 600 рублей. В семье Баженовых трое детей, такую сумму родителям Кости не собрать.
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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос
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Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
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Наука
Пластик в воздухе
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Общество
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
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Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Здоровье
Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади
Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
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Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Транспорт
Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков
На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Транспорт
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе
Обновлено в 20:45
Политика
Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
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Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
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Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Экономика
Медведев поручил Мутко взять под контроль достройку долевых объектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко взять под контроль достройку объектов долевого строительства, которые не попали под условия постановления и будут дальше строиться с эскроу-счетами.
Обновлено в 07:33
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
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Авто
Subaru отзывает в России более 52 тысяч автомобилей
Обновлено в 09:30
Кино
В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок»
Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.
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