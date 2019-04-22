Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия 15:46

В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Вода с крыши небоскрёба выплёскивается на улицу

RT на русском13:51

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни восьми человек

МИР 2416:19

Тонны воды из бассейна с крыши небоскреба обрушились на людей на Филиппинах

РИА Новости14:15

В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн

Московский Комсомолец18:10

СМИ: жертвами землетрясения на Филиппинах стали восемь человек

ТАСС11:50

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Вести.Ru11:05

Кадры мощного землетрясения на Филиппинах появились в Сети

ТК Звезда06:46
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Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку.
Обновлено в 13:38
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

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На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
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Армия и оружие

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Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
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