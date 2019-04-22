Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия 15:46

В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн

Московский Комсомолец18:10

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни восьми человек

МИР 2416:19

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Вести.Ru11:05

Вода с крыши небоскрёба выплёскивается на улицу

RT на русском13:51

СМИ: жертвами землетрясения на Филиппинах стали восемь человек

ТАСС11:50

Тонны воды из бассейна с крыши небоскреба обрушились на людей на Филиппинах

РИА Новости14:15

Кадры мощного землетрясения на Филиппинах появились в Сети

ТК Звезда06:46
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Общество

ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 16:37
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено в 17:20
Экономика

Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Михаила Васинкевича, в отношении него введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев.
Обновлено в 13:25
Экономика

В каких регионах выросла сумма потребительского кредита

"В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов в первом квартале 2019 года был зафиксирован в Алтайском крае (111,5 тысячи рублей), Удмуртской Республике (120,2 тысячи), Кемеровской области (128,3 тысячи), Республике Башкортостан (131,2 тысячи) и Оренбургской области (132,1 тысячи рублей)", - говорится в отчете об исследовании.
Обновлено в 22:00
Авто

Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Футбол

Н’Зонзи, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции

Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.
Обновлено в 15:21
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокировали пачкой жвачки

Смартфон Nokia 9 PureView можно разблокировать пачкой жвачки вместо пальцев пользователя.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Самолет с красноярскими туристами на несколько часов застрял в Китае

В авиакомпании признали, что они, действительно, вынуждены были провести несколько часов в самолете уже после посадки из-за отсутствия китайских виз.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Общество

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
Общество

В Канаде из-за паводков эвакуируют около 1,5 тысяч жителей

Обновлено в 21:29
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Происшествия

На юге Приморья произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей

Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»

Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.
Обновлено в 15:36
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено в 21:12
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика

«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Политика

Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах

Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Общество

Оксана Бондарь провела заседание, посвящённое проблемам работы Почты России в регионах

Заместитель руководителя внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме Оксана Бондарь провела на минувшей неделе заседание, посвящённое проблемным вопросам работы ФГУП "Почта России" в регионах.
Обновлено в 17:10
Общество

Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

Обновлено в 09:36
Политика

Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Культура

Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

Обновлено в 08:42
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
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