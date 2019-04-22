Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия 15:46

В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн

Московский Комсомолец18:10

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни восьми человек

МИР 2416:19

Кадры мощного землетрясения на Филиппинах появились в Сети

ТК Звезда06:46

Вода с крыши небоскрёба выплёскивается на улицу

RT на русском13:51

СМИ: жертвами землетрясения на Филиппинах стали восемь человек

ТАСС11:50

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Вести.Ru11:05

Тонны воды из бассейна с крыши небоскреба обрушились на людей на Филиппинах

РИА Новости14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 23:50, Ашберн
Кино

Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 15:33
Экономика

Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение

Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено в 18:17
Общество

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
Общество

Судебный квартал ждет приговора

Обновлено в 16:01
Космос

На ближайших к Земле экзопланетах может существовать жизнь

Обновлено в 02:53
Политика

Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына

Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие

Лесные пожары готовятся тушить военные летчики

Ми-8АМТШ оборудуют специальным устройством, воду забирают из Обского водохранилища - до трех тонн за раз.
Обновлено в 22:24
Общество

Уплывшего на льдине белого медведя отправили домой вертолётом

Чтобы спасти белого медведя от голодной смерти, власти региона решили эвакуировать краснокнижное животное на Чукотку.
Обновлено в 11:31
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Путин может прилететь в Забайкалье из-за пожаров – источник

Президент России Владимир Путин может прилететь в Забайкальский край в ближайшие дни.
Обновлено в 22:17
Хоккей

Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Наука

Каннибализм как забота о потомстве

Обновлено 20 апреля в 02:08
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено в 18:37
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Политика

На Украине обработано 11,3% протоколов выборов

Обновлено вчера в 17:18
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено в 21:28
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Авто

Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто

Renault выпустит кроссовер на базе Kwid

Компания Renault готовит к выходу бюджетный кроссовер, разработанный на базе уже продающейся на рынках развивающихся стран модели Kwid.
Обновлено в 23:13
Здоровье

Восьмилетнему Косте Баженову требуется 1,3 миллиона рублей на лекарство

Ребёнка спасет лекарство стоимостью 1 307 600 рублей. В семье Баженовых трое детей, такую сумму родителям Кости не собрать.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Ростове произошел пожар в больнице

Пожар произошел в городской больнице в Ростове-на-Дону, пациентов и врачей эвакуировали, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 23:30
Авто

Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км

Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.
Обновлено в 10:21
Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное