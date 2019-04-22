Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия вчера в 15:46
В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Общество
Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога
Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
Обновлено в 00:59
Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей
Кубок Стэнли. «Каролина» – 12-й в истории клуб, переведший серию с чемпионом в 1-м раунде в 7-й матч
«Кейнс» стали 12-м в истории клубом, кому удалось перевести серию с действующим чемпионом в первом раунде в 7-ю игру.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев
Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье
Отказ от завтрака оказался смертельно опасным
Американские ученые выяснили, что лучше встать на 20 минут раньше и позавтракать — отсутствие утреннего приема пищи грозит смертельными рисками.
Обновлено в 01:16
Общество
В Квебеке в результате наводнений затопило более 2,5 тыс. домов
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290
В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, сообщает телеканал News First.
Обновлено вчера в 00:16
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Экономика
«Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT
Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Audi снижает темпы сборки нового электрокара e-tron
Компания Audi существенно сократила планы по объему выпуска электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов, которые поставляет фирма LG из Венгрии.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
Познер раскритиковал критиков демократии на Украине
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
Обновлено в 00:44
Политика
Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму
Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Политика
Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»
Обновлено вчера в 08:38
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Космос
Школьников приглашают на интерактивную космолекцию
Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено вчера в 06:42
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36