Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейнИзвестия вчера в 15:46

В столице Филиппин Маниле с крыши небоскреба пролился бассейн. В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11

ТАСС01:10

Вода с крыши небоскрёба выплёскивается на улицу

RT на русскомвчера в 13:51

Число жертв землетрясения на Филиппинах увеличилось до 11 человек

РБКвчера в 23:42

В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн

Московский Комсомолецвчера в 18:10

Тонны воды из бассейна с крыши небоскреба обрушились на людей на Филиппинах

РИА Новостивчера в 14:15

На Филиппинах устраняют последствия мощного землетрясения

Вести.Ru00:29

Кадры мощного землетрясения на Филиппинах появились в Сети

ТК Звездавчера в 06:46
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор проверил качество популярных марок творога

Специалисты Роспотребнадзора проверили, насколько безопасен творог, который продается в магазинах под тремя популярными марками.
Обновлено в 00:59
Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» – 12-й в истории клуб, переведший серию с чемпионом в 1-м раунде в 7-й матч

«Кейнс» стали 12-м в истории клубом, кому удалось перевести серию с действующим чемпионом в первом раунде в 7-ю игру.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Вассерман: срок Зеленского закончится негодованием украинцев

Говоря о перспективах свежеиспеченного политика, Вассерман сказал, что Зеленский не случайно говорит о том, что идет на один президентский срок.
Обновлено вчера в 09:50
Здоровье

Отказ от завтрака оказался смертельно опасным

Американские ученые выяснили, что лучше встать на 20 минут раньше и позавтракать — отсутствие утреннего приема пищи грозит смертельными рисками.
Обновлено в 01:16
Общество

В Квебеке в результате наводнений затопило более 2,5 тыс. домов

Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Кузбассе пациент погиб в скорой помощи из-за ДТП с автомобилем

Обновлено в 00:36
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, сообщает телеканал News First.
Обновлено вчера в 00:16
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено вчера в 15:32
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Экономика

«Дочкам» иностранных банков предложили вступить в «русский» SWIFT

Счетная палата предложила обязать все российские кредитные организации участвовать в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая была создана в 2014 году на фоне опасений отключения российских банков от международной сети SWIFT.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Авто

Audi снижает темпы сборки нового электрокара e-tron

Компания Audi существенно сократила планы по объему выпуска электрического кроссовера e-tron на своем предприятии в Бельгии в связи с нехваткой комплектов аккумуляторов, которые поставляет фирма LG из Венгрии.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону

Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 03:04
Политика

Познер раскритиковал критиков демократии на Украине

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал критиков, полагающих, что на Украине не может быть демократии.
Обновлено в 00:44
Политика

Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму

Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ

Обновлено вчера в 18:45
Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду

Обновлено вчера в 10:35
Общество

Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке

Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Политика

Климкин поздравил Зеленского цитатой из мультфильма «Жил-был пес»

Обновлено вчера в 08:38
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Космос

Школьников приглашают на интерактивную космолекцию

Интерактивную лекцию Никита Попов проведёт с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.
Обновлено вчера в 06:42
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
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