Происшествия

Повторное землетрясение произошло в ДагестанеИзвестия вчера в 22:14

Эпицентр находился в 3,5 км от населенного пункта Халимбек-аул Буйнакского района на глубине 1 км. Подземные толчки также ощущались в городе Буйнакске, пишет ТАСС. Первое землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая.
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с чего всё началось
Первый толчок был зафиксирован
 в Буйнакском районе в 01:34 мск, эпицентр землетрясения находился в 5 км от населенного пункта Халимбек-аул, очаг — на глубине 10 км. Магнитуда — 4,4, толчки также ощущались в Махачкале и Каспийске.
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