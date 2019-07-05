Происшествия

Из-за завалов багажа уволили ряд начальников ШереметьевоГазета.Ru 07:09

Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Несколько руководителей компании «Шереметьево Хэндлинг», которая обслуживает московский аэропорт, были уволены после проверки из-за задержек багажа, сообщается
 на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
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