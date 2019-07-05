с чего всё началось

Ряд руководителей обслуживающей организации "Шереметьево Хэндлинг" уволили в связи с задержкой выдачи багажа в аэропорту, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Футбол Сантос определился с игровым номером в «Зените» Новый игрок петербургского «Зенита» Дуглас Сантос определился с игровым номером в команде.

Политика Путин прилетел на переговоры с властями Италии и Папой Римским Пообщается Путин и с Папой Римским Франциском, но не будет поднимать тему его приглашения в Россию.

Авто Студенты превратили BMW X7 в пикап Специально для своего ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days, баварская компания создала 5-местный пикап на базе X7.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Гаджеты Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Армия и оружие Опровергнута связь задержанного Украиной зенитчика с гибелью «Боинга» Бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, задержанный украинскими силовиками в конце июня, не может быть связан с крушением малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Политика Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.

Происшествия Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Игры Remedy рассказала о продолжительности Control Портал Gamingbolt поинтересовался у Remedy, сколько времени потребуется на прохождение грядущей Control.

Происшествия Под Воронежем ошпарившего ученика утюгом педагога оштрафовали Педагог прижег спину 11-летнего школьника утюгом за баловство, а потом прислонил нагретый утюг, включив кнопку «отпаривание», еще и к ноге ребенка.

Происшествия Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к 9 годам колонии Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая к 9 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Происшествия По закону о наказании лидеров ОПГ возбудили второе уголовное дело Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело в отношении криминального авторитета по кличке Бончо, которого обвиняют в занятии руководящих должностей в преступной иерархии, оно стало вторым в России после ужесточения статьи 210.1 Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.