Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в КалугеНовости Воронежа 14:31

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского. Для того, чтобы доставить-таки пассажиров в столицу Франции, компании пришлось организовывать пересадку в Калуге.

Футбол Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Политика Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.

Армия и оружие У границ РФ за неделю замечены 28 иностранных разведчиков Истребители Воздушно-космических сил России дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.

Происшествия На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.

Шоу-бизнес У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.

Технологии Как с помощью хакатонов и конкурсов можно развивать кадровый потенциал страны В последнее время государственные и частные компании уделяют особое внимание не отдельным кадрам в сфере информационных технологий, а целым командам, которые предоставляют на рынок интересные решения, удовлетворяющие основные потребности цифровой экономики.

Шоу-бизнес Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Авто Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Единоборства Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".

Музыка Spice Girls приготовили футболки и худи к концертному туру Группа Spice Girls выпустила 27 апреля 2019 года коллекцию мерчандайзинга, приуроченную к их реюнион туру.

Авто Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.

Футбол «Лион» предложил пост главного тренера Венгеру Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.

Происшествия Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.

Происшествия На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Армия и оружие Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.

Баскетбол «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.

Здоровье Грибок-убийца захватывает мир. О нём знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны Впервые о Candida auris заговорили ещё в 2009 году, когда врачи токийского госпиталя обнаружили его в ушном канале 70-летней японки.

Здоровье Компания «СОГАЗ-Мед» рассказала о страховых представителях В Вологде и Череповце 4-9 апреля прошёл семинар-совещание на тему развития института страховых представителей, организованный страховой компанией СОГАЗ-Мед.

Политика Зариф обвинил США в экономическом терроризме против Ирана По словам министра, Болтон убеждён, что «иранский народ заслуживает лучшего», при этом признаёт, что США избрали Иран целью экономического терроризма и даже войны в погоне за «бредовой идеей смены режима».

Общество Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.