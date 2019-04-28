Транспорт
Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в КалугеНовости Воронежа 14:31
Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского. Для того, чтобы доставить-таки пассажиров в столицу Франции, компании пришлось организовывать пересадку в Калуге.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:44, Ашберн
Футбол
Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено в 18:05
Культура
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Политика
Работники отеля в Турции рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 06:57
Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
У границ РФ за неделю замечены 28 иностранных разведчиков
Истребители Воздушно-космических сил России дважды за неделю поднимались в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Обновлено в 18:18
Происшествия
На Шри-Ланке ввели запрет на ношение закрывающей лицо одежды
Власти Шри-Ланки решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо. Об этом сообщает телеканал News First.
Обновлено в 18:19
Авто
Lifan X50 возглавил ТОП-5 самых «ломучих» авто
Обновлено в 14:00
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Гузеева призналась, что у неё опускаются руки и она не хочет никак особенно отмечать Воскресенье Христово.
Обновлено в 10:00
Технологии
Как с помощью хакатонов и конкурсов можно развивать кадровый потенциал страны
В последнее время государственные и частные компании уделяют особое внимание не отдельным кадрам в сфере информационных технологий, а целым командам, которые предоставляют на рынок интересные решения, удовлетворяющие основные потребности цифровой экономики.
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Детки Галкина и Пугачевой красиво поздравили родителей с Пасхой
Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой отмечает праздник Пасхи. По традиции, с праздником родителей поздравили их детки, Елизавета и Гарри.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 12:15
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Музыка
Spice Girls приготовили футболки и худи к концертному туру
Группа Spice Girls выпустила 27 апреля 2019 года коллекцию мерчандайзинга, приуроченную к их реюнион туру.
Обновлено в 15:07
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На трассе Кола столкнулись четыре машины, погиб один из водителей
На трассе Кола столкнулись четыре автомобиля, погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится в ночь на 1 мая в Окленде. Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА.
Обновлено в 18:15
Здоровье
Грибок-убийца захватывает мир. О нём знают уже 10 лет, но врачи пока бессильны
Впервые о Candida auris заговорили ещё в 2009 году, когда врачи токийского госпиталя обнаружили его в ушном канале 70-летней японки.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Компания «СОГАЗ-Мед» рассказала о страховых представителях
В Вологде и Череповце 4-9 апреля прошёл семинар-совещание на тему развития института страховых представителей, организованный страховой компанией СОГАЗ-Мед.
Обновлено в 16:21
Политика
Зариф обвинил США в экономическом терроризме против Ирана
По словам министра, Болтон убеждён, что «иранский народ заслуживает лучшего», при этом признаёт, что США избрали Иран целью экономического терроризма и даже войны в погоне за «бредовой идеей смены режима».
Обновлено в 15:01
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено в 18:07
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41