Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в КалугеНовости Воронежа 14:31

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского. Для того, чтобы доставить-таки пассажиров в столицу Франции, компании пришлось организовывать пересадку в Калуге.
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