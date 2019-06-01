Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадовКарелинформ вчера в 13:01

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов. В результате ЧП разрушено четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов. По последним данным, пострадали 79 человек.

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов

Шоу-бизнес Ксения Собчак записала своего сына в секцию дзюдо Ксения Собчак записала своего сына Платона в секцию дзюдо, о чем она рассказала подписчикам в разделе Stories, опубликовав несколько кадров с занятий.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Происшествия В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв В Дзержинске Нижегородской области на заводе «Кристалл» в цехе по производству тротила произошёл взрыв.

Происшествия Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.

Происшествия В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.

Политика В Госдуме предложили уволить Сердюкова Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.

Единоборства Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Спорт Велогонщик «Астаны» избил болельщика на Джиро д’Италия Колумбийский велогонщик Astana Team Pro Мигуль Анхель Лопес повздорил с одним из болельщиков прямо во время проведения 20 этапа веломногодневки "Джиро д'Италия".

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.

Кино Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена» 72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости».

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Футбол Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Шоу-бизнес Ксения Бородина заявила, что не может дважды надеть одно платье Как сообщает "СтарХит", телеведущая не может надеть тот или иной наряд второй раз. "Один раз выгуляла и все", – пожаловалась Ксения.

Политика Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.

Происшествия Наезд иномарки на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео ДТП в Санкт-Петербурге, где иномарка протаранила толпу пешеходов.

Политика Бортко и Амосов подали документы на участие в выборах губернатора Петербурга В воскресенье, 2 июня, депутат Госдумы Владимир Бортко и депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов подали в Горизбирком Северной столицы документы для регистрации на выборах губернатора Петербурга.

Гаджеты Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Здоровье Каждый второй пенсионер в России недоедает Каждый второй пенсионер в России недоедает, из-за чего продолжительность жизни пожилых людей сокращается.