Происшествия

Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадовКарелинформ вчера в 13:01

Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов. В результате ЧП разрушено четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов. По последним данным, пострадали 79 человек.
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Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

РБКвчера в 18:57

В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

Коммерсантъвчера в 19:51

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Эхо Москвывчера в 19:07

В Дзержинске ликвидируют последствия взрывов на оборонном заводе

RT на русском03:14

При взрывах в Дзержинске пострадали около 100 образовательных учреждений

Вести.Ruвчера в 18:39

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

РИА Новостивчера в 18:06

В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла

ТАССвчера в 18:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
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Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

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Жители Дзержинска вышли на субботник после взрывов на заводе

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Обновлено в 05:50
Авто

Одноместному Porsche не суждено было стать серийным

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Обновлено в 07:25
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По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
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Экономика

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Обновлено в 04:30
Происшествия

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков предложил решить проблему с пресной водой в Крыму за счет притоков Днепра и Десны с материковой части России.
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Экономика

Стоимость компании SpaceX впервые превысила стоимость Tesla

Рыночная капитализация аэрокосмической компаний американского предпринимателя Илона Маска впервые превысила стоимость другой его компании по производству электромобилей.
Обновлено в 06:59
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Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов.
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

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Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
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Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга

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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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