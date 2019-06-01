Происшествия
Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадовКарелинформ вчера в 13:01
Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов. В результате ЧП разрушено четыре магазина, 10 культурных и 13 спортивных объектов. По последним данным, пострадали 79 человек.
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В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа
Коммерсантъвчера в 19:51
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