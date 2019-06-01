Происшествия

Взрывы в Дзержинске повредили 100 детсадов и школНТВ 02:17

Последствия взрывов на заводе в общей сложности затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
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В Дзержинске ликвидируют последствия взрывов на оборонном заводе

RT на русском03:14

Около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов на оборонном предприятии в Дзержинске

Эхо Москвы01:01

В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа

Коммерсантъвчера в 19:51

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

РБКвчера в 18:57

При взрывах в Дзержинске пострадали около 100 образовательных учреждений

Вести.Ruвчера в 18:39

Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

РИА Новостивчера в 18:06

В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла

ТАССвчера в 18:01
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Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Обновлено в 03:20
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком. Водитель погиб

Обновлено в 03:51
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Наука

Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта

Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено 31 мая в 19:54
Кино

Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона

В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено 31 мая в 10:54
Происшествия

Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале

В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Авто

Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Политика

Китай заявил о сотрудничестве с США как единственно верном выборе

Государственный совет Китая заявил, что сотрудничество с США в торгово-экономической сфере является единственно верным выбором.
Обновлено в 01:56
Политика

Американский сенатор после встречи с Зеленским пообещал поддержку Украине

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат оказывать Украине «военную, политическую и экономическую помощь».
Обновлено вчера в 17:13
Общество

На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня

Обновлено в 04:06
Происшествия

В Петербурге конфликт пешехода и водителя закончился стрельбой

Водитель устроил стрельбу на дороге в Колпинском районе Петербурга. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях

В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

Чаще Ливерпуля в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов побеждали только испанский Реал (13) и итальянский Милан (7).
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган провели время вместе вдали от дома

Телеведущая отправилась на Кипр с бывшим мужем. Ксения Собчак и Максим Виторган улетели вместе на море.
Обновлено в 03:17
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Общество

Юлия-Френсис Савиновских рассказала и показала правду о себе

Жительницу Екатеринбурга в Испании признали мужчиной, а она сама рассказала причину бегства из России, обвинила чиновников и медиков, проводивших мастоэктомию В истории с жительницей Екатеринбурга Юлии Савиновских, у которой после мастоэктомии забрали двух приемных детей, можно поставить точку.
Обновлено в 04:12
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