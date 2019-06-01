Происшествия
Взрывы в Дзержинске повредили 100 детсадов и школНТВ 02:17
Последствия взрывов на заводе в общей сложности затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
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В результате взрыва на нижегородском заводе пострадали 70 детских садов и 31 школа
Коммерсантъвчера в 19:51
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