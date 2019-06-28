Гаджеты

Из-за ухода главного дизайнера снизилась капитализация AppleAstera 07:28

Дизайнер Apple Джонатан Айв принял решение покинуть компанию в связи с желанием открыть собственную дизайнерскую студию, одним из первых клиентов которой будет именно Apple. На фоне этой новости капитализация Apple сократилась на 9 млрд долларов до 919,02 млрд долларов.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва

Эхо Москвывчера в 12:31

Акции Apple упали после сообщений об уходе создателя дизайна iPad и iMac

РБКвчера в 12:05

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на фоне ухода главного дизайнера

Коммерсантъвчера в 09:05

Уход главного дизайнера обошелся Apple в миллиарды долларов

Lenta.ruвчера в 10:53

Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Фонтанка.Рувчера в 08:08

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомостивчера в 07:57

Капитализация Apple снизилась на $9 млрд на новостях о предстоящем уходе главного дизайнера

Forbesвчера в 06:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия

В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму

Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.
Обновлено в 06:10
Происшествия

От колонии дали отсрочку на материнство

Эльмира Амирханова была приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Улюкаев в стихах из колонии упомянул о жизни «до и после срока»

Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка

Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
Обновлено в 02:30
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Здоровье

«Проснулся с лампочкой во рту». Почему на врачебном приеме пациенты отрицают очевидное?

Пациентским секретом может стать съеденный завтрак, лампочка и даже парик.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Футбол

М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сборе

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.
Обновлено в 07:25
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 06:44
Происшествия

В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС

Обновлено в 07:01
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:08
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов

В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове

Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Спорт

Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
Обновлено в 04:23
Политика

Абэ выступил за увеличение туристического потока из России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.
Обновлено в 07:04
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Джонатан Айв
Американский дизайнер
Англо-американский дизайнер, главный директор по дизайну компании Apple. Известен как дизайнер iMac, алюминиевых и титановых PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad.
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