Гаджеты
Из-за ухода главного дизайнера снизилась капитализация AppleAstera 07:28
Дизайнер Apple Джонатан Айв принял решение покинуть компанию в связи с желанием открыть собственную дизайнерскую студию, одним из первых клиентов которой будет именно Apple. На фоне этой новости капитализация Apple сократилась на 9 млрд долларов до 919,02 млрд долларов.
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Акции компании Apple упали в цене после сообщений об уходе главного дизайнера Джонатана Айва
Эхо Москвывчера в 12:31
Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера
Фонтанка.Рувчера в 08:08
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
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В столице задержали подозреваемых в подделке подписей на выборах в Мосгордуму
Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.
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От колонии дали отсрочку на материнство
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль
Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
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Политика
Путину докладывают о ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
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Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
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Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
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Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
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Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Происшествия
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка
Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.
Обновлено в 02:30
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Здоровье
«Проснулся с лампочкой во рту». Почему на врачебном приеме пациенты отрицают очевидное?
Пациентским секретом может стать съеденный завтрак, лампочка и даже парик.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Футбол
М. Кержаков: думаю, что игроки «Зенита» выполнили весь план на сборе
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в контрольном матче с «Гонведом» (3:0), а также подвёл итоги австрийского сбора.
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Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС
Обновлено в 07:01
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Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове
Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Спорт
Сборная России по волейболу вышла в «Финал шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу нанесла поражение команде Аргентины в матче предварительного этапа Лиги наций и гарантировала себе место в "Финале шести".
Обновлено в 04:23
Политика
Абэ выступил за увеличение туристического потока из России
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.
Обновлено в 07:04