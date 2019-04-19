Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домовИнфо24 вчера в 15:05

В Забайкальском крае из-за степных пожаров за день сгорело 87 домов, в больницы попали восемь человек. Без жилья остались 263 жителя, включая 28 детей, сообщили ТАСС в администрации региона. Возгорания возникли в 14 населенных пунктах.

Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домов

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