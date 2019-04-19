Происшествия
Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домовИнфо24 вчера в 15:05
В Забайкальском крае из-за степных пожаров за день сгорело 87 домов, в больницы попали восемь человек. Без жилья остались 263 жителя, включая 28 детей, сообщили ТАСС в администрации региона. Возгорания возникли в 14 населенных пунктах.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 400 человек подключились к борьбе с природными пожарами в шести районах Забайкалья
Интерфаксвчера в 11:26
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Политика
В соцсетях обсуждают дебаты Зеленского и Порошенко
Многие пользователи соцсетей критикуют Порошенко за то, что он потерял самоконтроль В соцсетях бурно обсуждают дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Авто
Кабриолет Aurus впервые показали без защитных чехлов
Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем
Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Энергетика
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:55
Единоборства
«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой
Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году
В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Врачи поставили диагноз писателю Быкову
Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено вчера в 07:30
Музыка
Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой
Перед зрителями юная звезда выступила с песней Юлией Началовой «Герой не моего романа», чем растрогала слушателей.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты
Компания LG выпустила колонку с голосовым ассистентом «Алиса»
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку
"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:20
Футбол
Заа намерен покинуть «Кристал Пэлас» ради игры в Лиге чемпионов
Контракт 26-летнего форварда с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляет 130 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ
Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Анна Нетребко заболела и отменила концерты
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Шоу-бизнес
Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком
Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Новокузнецке ребенок едва не утонул в бассейне
Родители решили, что малышу помогут самостоятельные тренировки. В результате ребенок наглотался воды и едва не утонул.
Обновлено в 01:29