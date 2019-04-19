Происшествия

Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домовИнфо24 вчера в 15:05

В Забайкальском крае из-за степных пожаров за день сгорело 87 домов, в больницы попали восемь человек. Без жилья остались 263 жителя, включая 28 детей, сообщили ТАСС в администрации региона. Возгорания возникли в 14 населенных пунктах.
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Глава Минвостокразвития РФ вылетел в Забайкалье из-за сложной пожарной ситуации

ТАСС01:32

В МЧС сообщили о пожарах в восьми населённых пунктах Забайкалья

RT на русскомвчера в 11:40

Число пострадавших от пожаров населённых пунктов в Забайкалье возросло до 14

Чита.Рувчера в 13:41

Пожары в населенных пунктах Забайкалья локализованы

Московский Комсомолец Читавчера в 12:48

В Забайкальском крае сгорели около 80 домов

РИА Новостивчера в 11:28

Более 400 человек подключились к борьбе с природными пожарами в шести районах Забайкалья

Интерфаксвчера в 11:26

Тушение пожара в Усть-Ималке осложняет ветер из Монголии, где бушует песчаная буря

Заб.Рувчера в 09:46
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Общество

Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России

Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Политика

В соцсетях обсуждают дебаты Зеленского и Порошенко

Многие пользователи соцсетей критикуют Порошенко за то, что он потерял самоконтроль В соцсетях бурно обсуждают дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Обновлено в 00:07
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено вчера в 17:54
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Обновлено вчера в 22:53
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета

Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Авто

Кабриолет Aurus впервые показали без защитных чехлов

Новейший российский представительский кабриолет "Аурус" впервые показали без защитных чехлов.
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес

Певица Адель разводится с мужем

Об отношениях певицы и Конекки стало известно в 2011 году, а спустя полгода Адель объявила, что ждет ребенка.
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в течение последних нескольких дней произошло ухудшение качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено вчера в 14:55
Единоборства

«Уральский Халк» попал в больницу и отменил предстоящий бой

Российский боец MMA Иван Штырков попал в больницу накануне боя с американцем Дэвином Кларком в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено 18 апреля в 08:06
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Общество

Россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году

В ведомстве напомнили, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочих дней сокращается на один час, так как они являются предпраздничными.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Врачи поставили диагноз писателю Быкову

Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.
Обновлено вчера в 07:30
Музыка

Дочь Алсу выступила с песней Юлии Началовой

Перед зрителями юная звезда выступила с песней Юлией Началовой «Герой не моего романа», чем растрогала слушателей.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод выпустил оранжевый экспедиционный УАЗ «Хантер».
Обновлено вчера в 04:19
Гаджеты

Компания LG выпустила колонку с голосовым ассистентом «Алиса»

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» выразил готовность продать Лукаку

"Манчестер Юнайтед" может продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:20
Футбол

Заа намерен покинуть «Кристал Пэлас» ради игры в Лиге чемпионов

Контракт 26-летнего форварда с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляет 130 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ

Напомним, что после 23 туров в РПЛ лидирует Зенит.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Анна Нетребко заболела и отменила концерты

Обновлено вчера в 22:12
Наука

Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета

Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Шоу-бизнес

Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Новокузнецке ребенок едва не утонул в бассейне

Родители решили, что малышу помогут самостоятельные тренировки. В результате ребенок наглотался воды и едва не утонул.
Обновлено в 01:29
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